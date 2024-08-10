Стерти з лиця землі: Сили оборони вразили касетними боєприпасами польовий табір ворога (відео)

Табір загарбників знищено біля села Зеленопіль на кордоні Запорізької та Донецької областей.

Сили оборони вразили касетними боєприпасами польовий табір ворога. Це була спільна робота фахівців 58-ї мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського та підрозділу 422 Luftwaffe разом з потужним вогневим ураженням від побратимів з інших підрозділів.

Відео оприлюднило 10 серпня оперативне командування "Північ".

Аеророзвідники помітили велике скупчення загарбників у польовому таборі біля села Зеленопіль на кордоні Запорізької та Донецької областей. Туди був завданий удар касетними боєприпасами, які забезпечили ураження майже всієї площі польового табору ворога.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 10 серпня, Сили оборони України здійснили атаку на окуповані росіянами газовидобувні вишки у Чорному морі.

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