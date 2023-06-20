Стерто з лиця землі: з’явилися супутникові знімки знищеного складу окупантів на Херсонщині

Напередодні знищення цього складу підтвердили в Повітряних силах. На місці атаки детонувало кілька годин.

Місце удару по російському складу боєприпасів у селищі Рикове на Херсонщині було зафіксоване на супутникових знімках. Опубліковані кадри до та після атаки.

Відповідні знімки оприлюднив у Мережі OSINT-аналітик Бреді Ефрик.

Ефрик виклав для порівняння два супутникових фото до та після удару по складу окупантів у Риковому Генічеського району.

Один зі знімків компанія Planet Labs зробила 18 травня. Інший знімок був зроблений 19 червня, тобто наступного дня після української атаки по ворожому складу боєприпасів.

Так, на фото після ударів помітні суттєві руйнування приміщень складів. Тобто від них мало що залишилося і таке враження, наче споруди було просто стерто з лиця землі.

Фото з місця, де був знищений російський склад боєприпасів у Риковому / Знімок Planet Labs

Фото з місця, де був знищений російський склад боєприпасів у Риковому / Знімок Planet Labs

Що відомо про знищення складу ворога в Риковому

В ніч проти 18 червня херсонські пабліки повідомили про "бавовну" в районі Рикового в передмісті окупованого Генічеська на Херсонщині. Колишня назва села – Партизани. У Мережі заявляли про знищення там російського складу боєприпасів.

Згодом стали деталі "бавовни" в районі Рикового. Так, детонація там тривала кілька годин. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко інформував про влучання по території елеватора, де за повідомленнями місцевих жителів, розташований великий склад ворога.

А журналіст Денис Казанський заявляв про удар по залізничній станції "Партизани", де відбувалося розвантаження російського складу з боєприпасами. За його словами, серед окупантів було багато загиблих.

Того ж дня у Повітряних силах підтвердили знищення ворожого складу боєприпасів у Риковому та виклали відео, як палали ці склади.

У Повітряних силах підтвердили підрив складів окупантів на Херсонщині

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