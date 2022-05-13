"Стільки авіації РФ не втрачала у жодній війни за десятки років": Зеленський повідомив про збитий ювілейний літак окупантів

Російська Федерація продовжує зазнавати суттєвих втрат як у військовій техніці, так і у живій силі.

За словами президента України Володимира Зеленського, від початку війни, яку розв'язала Росія, армія країни-агресорки втратила 27 тисяч солдатів. Також глава держави повідомив про 200-й збитий російський військовий літак.

Про це очільник України розповів у традиційному вечірньому відеозверненні у п'ятницю, 13 травня.

"Сьогодні можемо відзвітувати про 200-й збитий російський військовий літак. Стільки авіації Росія не втрачала у жодній війні за десятки років. А ще Росія втратила майже 27 тисяч солдатів, і багато з них – молоді строковики. Росія втратила понад три тисячі танків, броньованих бойових машин, велику кількість звичайних військових машин, вертольотів, безпілотників та всі свої перспективи як держави. І заради чого це все? Щоб у тимчасово окупованому Генічеську ще трохи постояв памʼятник Леніну? Жодного іншого результату в Росії немає і не буде", - сказав Зеленський.

Глава держави не може передбачити термінів закінчення війни, але він наголосив, що влада та ЗСУ роблять все, аби пришвидшити завершення бойових дій та звільнення окупованих українських територій.

"Насправді ніхто сьогодні не може передбачити, як довго триватиме ця війна. Але ми робимо все для того, щоб можна було звільнити нашу землю швидко. Саме в цьому наш пріоритет – кожного дня працювати так, щоб війна була коротшою.

Однак це залежить, на жаль, не тільки від наших людей, які й так викладаються по максимуму. Це залежить і від наших партнерів. Від європейських країн, від країн усього вільного світу. Я вдячний усім, хто працює на посилення санкцій проти Росії й на збільшення оборонної та фінансової підтримки для нас, для України. Саме це – єдиний рецепт захисту свободи в умовах вторгнення Росії. І для західних держав це не просто витрати. Це не про бухгалтерію. Це про майбутнє", - зауважив український президент.

Зеленський звернувся також до тих держав Європи, які гальмують санкційні пакети проти Росії. Він пригадав, що через блокування Росією українських портів у світі очікується продовольча криза, через голод постраждають мільйони людей.

"Світ уже визнав, що блокада Росією наших портів і ця війна провокують масштабну продовольчу кризу. Російські посадовці ще й відверто погрожують світу тим, що в десятках держав буде голод. А якими можуть бути наслідки такого голоду? До якої політичної нестабільності й до яких міграційних потоків це призведе? Скільки тоді доведеться витратити, щоб подолати наслідки? Ось на які питання потрібно відповідати тим, хто гальмує санкційні пакети проти Росії або намагається відкласти надання допомоги Україні", - підкреслив він.

Президент України закликав світову спільноту посилити тиск на Росію.

"Кожен день війни – це посилення глобальних загроз, це нові можливості Росії провокувати нестабільність в інших регіонах світу, не тільки тут, у Європі. І це нові втрачені життя в Україні: українців, українок, які віддають найдорожче, щоб вільно жити могли всі. Я підкреслюю це: всі, зокрема й у тих країнах, де досі знаходять час посперечатися замість того, щоб максимально вкладатися в допомогу. Тому тиску на Росію потрібно значно більше. І я про це кажу дуже відверто і щоденно усім, від кого це залежить", - зазначив Зеленський.

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