"Стільки окупантів за весь час ще не бачили": офіцер описав ситуацію на Покровському напрямку

Офіцер 59-ї ОМПБр повідомив, що навантаження на оборонців Покровського напрямку збільшилося вдесятеро, а також пояснив, чому ворогу вдається просуватися.

Російські війська просуваються на Покровському напрямку і за ніч влаштовують десятки штурмів. У ворога дуже велика кількість бійців, ситуація складна, але Сили оборони України продовжують тримати оборону.

Про це офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький розповів у ефірі телемарафону.

Офіцер повідомив, що попри важкість ситуації та інтенсивність бойових дій на Покровськом напрямку, безпосередньо його бригада і підрозділи, які входять до тактичної групи, тримають свою лінію оборони.

"А важкість не те що вдвічі, зараз вдесятеро навантаження збільшилося. Для порівняння, за минулу добу в нас було ліквідовано 82 окупанти. А за ніч, яка була, з 12 до 6 ранку – 40 окупантів. Це ті, хто йшли на штурми. І якщо місяць-два тому в нас було 12-14 штурмів, то зараз ця цифра доходить до 18-20 штурмів на наші позиції", – розповів Цехоцький.

Він також пояснив, чому ворогу вдається просуватися на Покровському напрямку. Одна з причин – велика кількість особового складу.

"Це кількість особового складу окупантів, які наступають. Вони навіть на окремих ділянках зменшили інтенсивність артилерійських обстрілів, оскільки не знають, куди стріляти. У них така комунікація дуже погана", – зауважив офіцер 59-ї ОМПБр.

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Ще одним складником ворожого успіху він назвав залякування особового складу: "Якщо ти не підеш, ми тебе розстріляємо тощо".

"Це все в комплексі у них працює. І оці рашисти-націоналісти, які вважають, що треба рятувати "матушку-Росію", – їх зараз дійсно дуже багато. Ми стільки наступаючих окупантів за весь час на Донбасі ще не бачили", – розповів Цехоцький.

До слова, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що якщо російські війська захоплять Покровськ, то наступними цілями ворога стануть Часів Яр і вихід до Краматорська, Слов'янська, Костянтинівки, Дружківки.

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