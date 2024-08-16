"Стільки ще не бачив": офіцер ЗСУ про кількість полонених з Курщини – репортаж Sky News

Неназваний офіцер ЗСУ розповів журналістам, що спить по 2-3 години на добу, бо мусить вивозити полонених.

Російські військовополонені – переважно молоді строковики – значно поповнили обмінний фонд України.

Про це йдеться у статті Sky News.

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Стоячи разом у камері біля кількох двоярусних ліжок, російські строковики розповідали журналістові видання про шок, пережитий нападом українських військ на Курську область. Вони сказали, що все сталося дуже швидко і вони просто здалися.

Сім’ї полонених не знають, що з ними сталося. Полонені сподіваються, що їх обміняють на українських військовополонених найближчим часом.

Sky News нагадує, що на початку повномасштабного вторгнення диктатор Путін запевняв, що призовників на передову в Україні відправляти не будуть.

Український офіцер, який займався транспортуванням затриманих з поля бою до українських місць утримання, повідомив, що всім, хто має поранення, надається медична допомога.

"По-перше, ми оцінюємо їхній психологічний стан, щоб побачити, наскільки вони готові продовжувати подорож", – сказав офіцер, побажавши залишитися анонімним.

"Також ми перевіряємо полонених, які отримали поранення чи то від бойових поранень, чи то від неправильного поводження зі зброєю. Після цього ми надаємо послуги з супроводу. Під час супроводу ми транспортуємо поранених бійців до цивільних лікарень, де їм надається спеціальна медична допомога для стабілізації стану здоров’я перед подальшим етапуванням у центри утримання військовополонених", – розповів він.

Офіцер розповів, шо його команда передала кілька сотень полонених з початку наступу на Курську область.

"Пропускна здатність колони не дозволяє перевозити відразу великі групи, тому доводиться здійснювати кілька поїздок, дотримуючись усіх протоколів", – сказав він.

Офіційний представник ізолятора сказав, що трохи більше ніж за тиждень там прийняли понад 200 військовополонених.

"Їх переодягають, миють, а потім розподіляють по камерах. Потім правоохоронні органи проводять процеси фільтрації. Якщо все перевірено, осіб відправляють у табори. У цих таборах містяться інші військовополонені, де вони чекають на обмін", – розповів офіцер, який назвався Вадимом.

На запитання, чи планується обмін захоплених Україною осіб на українських військовополонених із російської сторони, офіцер відповів: "Ну, звичайно. Усіх військовополонених треба обміняти".

Один із авторів статті, український журналіст Азад Сафаров у своєму Facebook додав коментар українського офіцера, який займається транспортуванням полонених з Курської області. За словами військового, кількість полонених просто величезна.

"Я сплю по 2-3 години на день. Ми вивозимо по кілька разів на день російських полонених. Приїжджаємо у нас всього 7-8 місць залишилось, а нас просять взяти ще 15. Я стільки російських полонених не бачив навіть під час Харківської операції у 2022 році", – сказав офіцер ЗСУ.

Нагадаємо, російський строковик з Курщини здав ЗСУ позиції кадировців, які його ґвалтували. Інший строковик розповів, що нібито кадирівцям їхнє командування наказало не гинути марно і тікати, бо за Курську область мають помирати "рускіє".

Ще одного строковика, який говорив правду про боягузство бойовиків "Ахмат", кадирівці викрали і примусили вибачатися на камеру.

Раніше повідомлялося, що у Курській області до полону потрапило багато росіян, серед них — строковики.

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