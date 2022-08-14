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"Стіна" Яценюка: Жданов розповів, що сталося з проєктом та чи допоможе він на кордоні

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"Стіна" Яценюка: Жданов розповів, що сталося з проєктом та чи допоможе він на кордоні

Фото: facebook.com/Лариса Сарган

Військовий експерт також пояснив, для чого насправді призначена стіна на кордоні.

Стіна на кордоні не призначена для зупинення наступу військ противника, вона призначена для запобігання незаконному перетину кордону, щоб у пішому або автомобільному порядку не можна було перетнути кордон. Це головне завдання цієї стіни, це стандартне обладнання державного кордону.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі.  

Військовий експерт також розповів, де наразі може перебувати експрем'єр України Арсеній Яценюк та що все таки сталося з його проектом "Стіна".

"Коли я був на екскурсії у Вашингтоні, до війни, наш гід, громадянин України, розповідав, що Арсеній Яценюк саме після того, як він залишив посаду прем'єр-міністра України, оселився у місті Вашингтон, і дуже часто його можна було бачити на ранковій пробіжці біля меморіалу Аврааму Лінкольну. На екскурсії також пропонували показати місце, де перебуває нерухомість Арсенія Яценюка у Вашингтоні. Ось там, я думаю, треба шукати стіну. Можливо, вона побудована там навколо нерухомості. А ті 110 км зразково-показові, куди возили всіх журналістів, і що показували по телевізору та в газетах, ось вони єдині виконують своє завдання з охорони державного кордону", - розповів він.

Нагадаємо, 2017 року правоохоронці затримали вісьмох осіб, підозрюваних у розкраданні коштів, призначених для реалізації проєкту "Стіна". Проект "Стіна", або "Європейський вал", – фортифікаційний проєкт, який має підвищити рівень безпеки на кордоні України з Росією. Він був презентований експрем'єром Арсенієм Яценюком ще у 2014 році. На цей проект вже витратили 400 мільйонів гривень, однак будівництво досі не завершилось.

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