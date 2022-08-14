"Стіна" Яценюка: Жданов розповів, що сталося з проєктом та чи допоможе він на кордоні

Стіна на кордоні не призначена для зупинення наступу військ противника, вона призначена для запобігання незаконному перетину кордону, щоб у пішому або автомобільному порядку не можна було перетнути кордон. Це головне завдання цієї стіни, це стандартне обладнання державного кордону.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі.

Військовий експерт також розповів, де наразі може перебувати експрем'єр України Арсеній Яценюк та що все таки сталося з його проектом "Стіна".

"Коли я був на екскурсії у Вашингтоні, до війни, наш гід, громадянин України, розповідав, що Арсеній Яценюк саме після того, як він залишив посаду прем'єр-міністра України, оселився у місті Вашингтон, і дуже часто його можна було бачити на ранковій пробіжці біля меморіалу Аврааму Лінкольну. На екскурсії також пропонували показати місце, де перебуває нерухомість Арсенія Яценюка у Вашингтоні. Ось там, я думаю, треба шукати стіну. Можливо, вона побудована там навколо нерухомості. А ті 110 км зразково-показові, куди возили всіх журналістів, і що показували по телевізору та в газетах, ось вони єдині виконують своє завдання з охорони державного кордону", - розповів він.

Нагадаємо, 2017 року правоохоронці затримали вісьмох осіб, підозрюваних у розкраданні коштів, призначених для реалізації проєкту "Стіна". Проект "Стіна", або "Європейський вал", – фортифікаційний проєкт, який має підвищити рівень безпеки на кордоні України з Росією. Він був презентований експрем'єром Арсенієм Яценюком ще у 2014 році. На цей проект вже витратили 400 мільйонів гривень, однак будівництво досі не завершилось.

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