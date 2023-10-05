Стирають окупантів в пил: військовий пояснив, які переспективи у ЗСУ на Бахмутському напярмку

Андріївка для українських військових була ключовою для контролю південного флангу Бахмута.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” повідомив командир 2-го штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитро Кухарчук.

За його словами, Андріївка відкриває оперативний простір для подальшого просування українських військових.

"На Бахмутському напрямку просування ЗСУ відбувається й відбуватиметься далі. Ми не зупинилися на звільненні Андріївці. Андріївка була ключовою точкою для контролю південного флангу Бахмута. Таким чином ми не просто контролюємо залізничну дорогу, ми вже артилерією можемо діставати до траси Берхівка - Бахмут", - пояснив Дмитро Кухарчук.

Він також додав, завдяки цьому населеному пункту ЗСУ відкриває оперативний простір, який дає змогу знищувати бригади росіян.

"Ми вже знищили 72-гу бригаду РФ, її вже нема. Сюди заходять інші бригади. 83-тя та 57-ма бригади РФ ще стоять, але стояти їм залишилось недовго. Ми також їх зітремо в пил", - наголосив Кухарчук.

Нагадаємо, що третя штурмова бригада показала, як заходила на позиції окупантів під Андріївкою.

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