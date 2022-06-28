Стівен Кінг назвав ракетний удар по ТЦ у Кременчуці терактом: Міноборони відповіло письменнику

Стівен Кінг назвав ракетний удар по ТЦ у Кременчуці терактом: Міноборони відповіло письменнику

Вчора, 27 червня, російські окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, у приміщенні якого перебувало понад тисячу мирних мешканців.

Відомий письменник, якого називають "королем жахів", Стівен Кінг відреагував на цей жахливий вчинок окупантів.

Американський письменник у своєму Twitter назвав дії російських військових терактом.

"Російські удари по українських цивільних об'єктах, по суті, є терактами. Слава Україні!" – написав Кінг.

Тим часом у Міністерстві оборони України відреагували на допис Стівена Кінга. У Міноборони відповіли письменнику, що росіяни гірші за монстрів, про яких він пише.

"Стівене, росіяни гірші за будь-якого монстра у ваших романах…", - йдеться в повідомленні.

Фото: скріншот із соцмереж

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.

За словами міністра, на місці трагедії знайшли 18 тіл та 7 останків тіл загиблих. 21 людину вважають безвісти зниклою.

Також у лікарнях перебувають 24 поранених. На місці події працюють рятувальники, які розбирають завали.

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