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Стівен Кінг, який підтримує Україну, запропонував Зеленському та Путіну зійтися у двобої

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Стівен Кінг, який підтримує Україну, запропонував Зеленському та Путіну зійтися у двобої

Американський письменник зробив заяву щодо війни в Україні.

Відомий американський письменник Стівен Кінг, який від початку повномасштабної війни висловлює свою підтримку Україні, зробив несподіване оголошення щодо війни. Зокрема, від запропонував Зеленському і Путіну зійтися у двобої.

Про це Кінг написав на своїй сторінці у Twitter.

Письменник каже, що хотів би подивитися, як главу Кремля поб'ють.

"Я думаю, що було б добре, якби Путін і Зеленський зійшлися один на один у чесному поєдинку. Це була б найбільша Pay-Per-View усіх часів. І я б із задоволенням подивився, як би цього лисоголового виродка побили", – написав Кінг.

Зазначимо, що Pay-Per-View – це платне шоу типу WWE, де рестлери б’ються. Ця послуга дозволяє глядачам платити за перегляд окремих шоу через приватні телеканали.

Напередодні легендарний письменник Стівен Кінг висловився щодо візиту президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого. 

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Дата публікації
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