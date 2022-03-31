Стівен Кінг звернувся до Путіна та пояснив, чим для нього скінчиться війна з Україною

Стівен Кінг звернувся до Путіна та пояснив, чим для нього скінчиться війна з Україною

За словами письменника, на Путіна чекає лише ганебна поразка.

Всесвітньовідомий американський письменник Стівен Кінг від перших днів війни підтримує українців та переймається долею України.

Тож у своєму Twitter письменник вирішив звернутися до Путіна. Він пояснив, чим для президента РФ закінчиться війна з Україною, якщо він негайно не виведе війська.

"Продовжуй, Влад (мається на увазі Путін, у західних країнах його порівнюють з міфічним Владом Цепешем – "сином диявола" - ред.). Україна спустошить твою скарбницю і знекровить тебе", - написав письменник.

Keep going, Vlad.

Ukraine will empty your coffers and bleed you white. — Stephen King (@StephenKing) March 29, 2022

Нагадаємо, раніше Стівен Кінг відмовився укладати контракти з російськими виданнями.

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