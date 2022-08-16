Сто днів в Оленівській колонії: звільнена з полону жінка розповіла про місце знищення українських в'язнів

Подробиці життя незаконно увязнених та військовополонених українців в Оленівській колонії від тої, кому вдалося звідти вийти.

Саме 100 днів успішна маріупольська підприємиця, а тепер волонтерка Ганна Ворошева провела у місці, де загинули українські в'язні.

Про це 16 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

"Світ завмирає від шоку. 29 липня В Оленівській колонії відбувається масове вбивство українських полонених. Спочатку окупанти твердять, барак було обстріляно українськими військами, згодом, брехню спростовують чисельні експерти і розслідувачі - десятки полонених загинули від вибуху, який стався в приміщенні приміщення. Зайвим доказом умисності злочину є те, що не постраждав жоден наглядач", - розповідає кореспондент.

"Це дійсно терор, це дійсно жах, для всієї країни, таких героїв, які захищали собою просто собою, стояли не на життя а на смерть вийшли лише по наказу", - зазначає сестра командира морських піхотинців Сергія Волинського (Волини) Тетяна Харько.

Лише за три тижні до трагедії Ганна Ворошева теж була увязнена в Оленівці.

Успішна підприємиця народилася і жила в Маріуполі.

"Я працювала декоратором, флористом. Я засновник компанії "Світ куль". Дарували радість людям", - згадує Ганна.

Після того, як Росія розв"язала повномасштабну війну, вона почала волонтерити та евакуювати людей з міста, яке тримало оборону проти окупанта. 27 березня її затримали на ворожому блокпості. Згодом вона опинилась в колонії.

Також читайте Оленівка: уповноважений ВР з прав людини повідомив про перспективи допуску на місце теракту

"Були дні, коли просто не було їжі. їх було кілька.але страх, що її може не бути, залишається. сьогодні тобі приносять чверть хліба. а завтра одну восьму хліба. і потім 1/16 хліба", - каже жінка.

Вона також згадує переповнені камери, постійний шум і крики закатованих...

4 липня - через сто днів увязнення - Ганна нарешті стала вільною.

"Наші родичі обірвали всі лінії "днровських". Під колонією ночували матері.. писали листи", - ділиться жінка.

Згодом Ганна сіла в літак до Нідерландів, де на неї чекали рідні.

Цього моменту прочитала страшні новини з Оленівки.

Будівлю, де стався вибух, Ганна добре памятає.

"Сама будівля знаходиться біля колонії. За загальним периметром.але це окремий бокс. Туди постійно відправляли увязнених на примусову працю", - додала вона.

І саме там, за словами волонтерки, вирішили знищити тих, хто заважав чи не витримав катувань.

"Не всі витримали психологічно, побої. І були однострашними жертви всередині оленівки. Їх же треба було кудись приписати, щоб сховати всі ці випадкові непотрібні смерті", - каже волонтерка.

Метою таких акцій є залякування українців і відповідно зменшення сил для опору агресії, вважають психологи.

Особисто боротьба Ганни продовжується. Вона відновлює своє колись ідеальне здоровя.

Ганна каже, що в колонії, на день ії звільнення залишалися кілька тисяч полонених українців. Про своїх чоловіків та синів нагадують світові і родичі оборонців Маріуполя.

У полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з'ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, здебільшого "азовці".

Читайте також: