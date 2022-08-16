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Сто днів в Оленівській колонії: звільнена з полону жінка розповіла про місце знищення українських в'язнів

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Сто днів в Оленівській колонії: звільнена з полону жінка розповіла про місце знищення українських в'язнів

Фото: Associated Press

Подробиці життя незаконно увязнених та військовополонених українців в Оленівській колонії від тої, кому вдалося звідти вийти.

Саме 100 днів успішна маріупольська підприємиця, а тепер волонтерка Ганна Ворошева провела у місці, де загинули українські в'язні.

Про це 16 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

"Світ завмирає від шоку. 29 липня В Оленівській колонії відбувається масове вбивство українських полонених. Спочатку окупанти твердять, барак було обстріляно українськими військами, згодом, брехню спростовують чисельні експерти і розслідувачі - десятки полонених загинули від вибуху, який стався в приміщенні приміщення. Зайвим доказом умисності злочину є те, що не постраждав жоден наглядач", - розповідає кореспондент.

"Це дійсно терор, це дійсно жах, для всієї країни, таких героїв, які захищали собою просто собою, стояли не на життя а на смерть вийшли лише по наказу", - зазначає сестра командира морських піхотинців Сергія Волинського (Волини) Тетяна Харько.

Лише за три тижні до трагедії Ганна Ворошева теж була увязнена в Оленівці.

Успішна підприємиця народилася і жила в Маріуполі.

"Я працювала декоратором, флористом. Я засновник компанії "Світ куль". Дарували радість людям", - згадує Ганна.

Після того, як Росія розв"язала повномасштабну війну, вона почала волонтерити та евакуювати людей з міста, яке тримало оборону проти окупанта. 27 березня її затримали на ворожому блокпості. Згодом вона опинилась в колонії. 

"Були дні, коли просто не було їжі. їх було кілька.але страх, що її може не бути, залишається. сьогодні тобі приносять чверть хліба. а завтра одну восьму хліба. і потім 1/16 хліба", - каже жінка.

Вона також згадує переповнені камери, постійний шум і крики закатованих...

4 липня - через сто днів увязнення - Ганна нарешті стала вільною.

"Наші родичі обірвали всі лінії "днровських". Під колонією ночували матері.. писали листи", - ділиться жінка.

Згодом Ганна сіла в літак до Нідерландів, де на неї чекали рідні.

Цього моменту прочитала страшні новини з Оленівки.

Будівлю, де стався вибух, Ганна добре памятає.

"Сама будівля знаходиться біля колонії. За загальним периметром.але це окремий бокс. Туди постійно відправляли увязнених на примусову працю", - додала вона.

І саме там, за словами волонтерки, вирішили знищити тих, хто заважав чи не витримав катувань.

"Не всі витримали психологічно, побої. І були однострашними жертви всередині оленівки. Їх же треба було кудись приписати, щоб сховати всі ці випадкові непотрібні смерті", - каже волонтерка.

Метою таких акцій є залякування українців і відповідно зменшення сил для опору агресії, вважають психологи.

Особисто боротьба Ганни продовжується. Вона відновлює своє колись ідеальне здоровя.

Ганна каже, що в колонії, на день ії звільнення залишалися кілька тисяч полонених українців. Про своїх чоловіків та синів нагадують світові і родичі оборонців Маріуполя.

У полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з'ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, здебільшого "азовці".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
9080
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