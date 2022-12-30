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На Київщині сили ППО вночі знищили всі безпілотники окупантів - Кулеба

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На Київщині сили ППО вночі знищили всі безпілотники окупантів - Кулеба

twitter.com/ng_ukraine

На місцях збиття безпілотників працюють спеціалісти

Російські агресори вночі, 30 грудня знову намагались знищити у Києві обʼєкти критичної інфраструктури ударними дронами.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Сили ППО відбили безпілотники. Попередньо, влучань немає", - повідомив посадовець.

Також Кулеба додав, що на місцях збиття безпілотників працюють спеціалісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські агресори вночі здійснили нову атаку ударними безпілотниками на столицю України.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі у Черкасах пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги.

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Дата публікації
Перегляди
9276
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