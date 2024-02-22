Столтенберг назвав, найкращий спосіб вшанувати пам'ять Навального

Російський диктатор не повинен здобути перемогу в Україні, заявив генсек НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що загибель російського опозиціонера Олексія Навального та просування Росії на полі бою повинні стимулювати союзників по НАТО більше допомагати Україні.

Про це він сказав у інтерв’ю радіостанції RFE/RL у Брюсселі, передає Радіо Свобода.

Столтенберг зазначив, що виведення українських військ з міста Авдіївка після місяців інтенсивних боїв показує необхідність терміново нарощувати військову допомогу Україні, "аби гарантувати, що Росія не зможе досягти подальших успіхів".

"Я твердо переконаний, що найкращий спосіб ушанувати пам'ять Олексія Навального – це забезпечити, щоб президент Путін не переміг на полі бою, а Україна перемогла", - заявив генсек НАТО.

Він наголосив що ряд країн збільшили військову допомогу України на тлі того, що у Конгресі США застряг законопроект про військову та фінансову підтримку українців.

"Звичайно, ми зосереджені на Сполучених Штатах, але ми також бачимо, як інші союзники справді активізуються й надають значну підтримку Україні", – зауважив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Держдепі заявили, що РФ не змогла отримати перевагу у війні проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Білий дім назвав головні причини, чому росіяни намагалися захопити Авдіївку.

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