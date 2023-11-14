Столтенберг позитивно оцінив удари ЗСУ по флоту окупантів в Криму

На успіхи українських військових в атаках на російський флот в тимчасово окупованому Криму свідчать про те, що РФ хоче створити військо-морську базу на непідконтрольній Грузії території Абхазії.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як зазначається, свою заяву щодо успіхів українських військових Столтенберг зробив перед зустріччю міністрів оборони країн-членів Європейського Союзу в Брюсселі.

“Ми рішуче підтримуємо територіальну цілісність та суверенітет Грузії. І, звичайно, ми не погоджуємося з тим, що ці сепаратистські території можуть бути використані Росією для створення військових баз. Це порушує суверенітет та територіальну цілісність Грузії, і це демонструє, як далеко Росія готова зайти для досягнення своїх військових цілей в Україні, але також і те, що… українцям справді вдалося атакувати військово-морські об’єкти у Криму”, - наголосив Єнс Столтенберг.

Він також підкреслив, що саме через цю причину Росія шукає альтернативні варіанти - і це демонструє успіхи ЗСУ.

Нагадаємо, що після чергової атаки ЗСУ росіяни переміщують свої кораблі до флоту до Краснодарського краю Росії та на окуповану частину Грузії.

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