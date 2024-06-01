Столтенберг про війну в Україні: Росія не змогла зробити жодного великого прориву

Україна все ще може перемогти, якщо підтримка союзників надійно триватиме.

У НАТО впевнені, що Харків витримає російський літній наступ, а Україна має шанс на перемогу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Це (зустрічі з міністрами закордонних справ - ред.) додало мені більшої впевненості в тому, що союзники НАТО готові надати підтримку Україні, щоб вона перемогла і зупинила російських загарбників", - сказав він.

Він зазначив, що війни за своєю природою непередбачувані.

"Але те, що ми бачили наразі, полягає в тому, що Росія не змогла зробити жодного великого прориву. Її сили досягли незначних територіальних здобутків, але заплатили дуже високу ціну. Наразі зброя та боєприпаси надходять від союзників по НАТО. Тому я впевнений, що Україна абсолютно може перемогти", - додав генсек.

Раніше аналітики повідомили, що російська армія від початку 2024 року окупувала близько 752 квадратних кілометри української території.

Крім того, стало відомо, що Збройні сили Російської Федерації просунулися у Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, поблизу Новопокровського, Роботиного та в Часовому Яру.

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