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Столтенберг розповів, чи готові країни НАТО передати Україні сучасні літаки

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Столтенберг розповів, чи готові країни НАТО передати Україні сучасні літаки

Фото: Associated Press

Столтенберг заявив, що НАТО концентрує свою увагу також і на інших видах озброєння.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг допустив ймовірність передавання Україні сучасних літаків. Він зазначив, що таким чином Альянс не братиме участі у війні проти Росії, проте допоможе Україні. 

Про це він сказав під час брифінгу. 

Генсек зазначив, що НАТО на початку війни не могло закрити небо над Україною, проте додав, що передавання бойових літаків не означатиме те, що Альянс є стороною конфлікту у війні Росії проти України. 

"І як ви бачили в медіа, тепер також триває дискусія щодо питання літаків. І я очікую, що це буде розглянуто завтра на зустрічах у Брюсселі", - сказав Столтенберг. 

Водночас генсек НАТО додав, що Альянс концентруватиме увагу на передаванні Україні інших видів озброєння. 

Нагадаємо, після візиту президента Зеленського до Британії, прем'єр-міністр країни Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу вивчити, які винищувачі Лондон може потенційно надати Україні.

Інші країни НАТО допускають передавання Україні західних літаків, проте зазначають, що повинен бути створений альянс, як це було у випадку з танками. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3760
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