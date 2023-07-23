Столтенберг скликає засідання нової Ради Україна-НАТО: названо дату

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає 26 липня засідання нової Ради Україна-НАТО після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це йдеться у коментарі речниці НАТО Оани Лунгеску, повідомляє DW.

"Сторони зустрінуться, щоб провести консультації щодо останніх подій та обговорити транспортування українського зерна через Чорне море", - сказала Лунгеску.

За її словами, зустріч відбудеться на рівні послів.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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