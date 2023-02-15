Столтенберг відповів, за яких умов і коли Україна може вступити до НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна вступить до Альянсу після завершення війни Росії. Він зазначив, що зараз потрібно переозброїти нашу державу та впровадити реформи.

Про це він сказав 15 лютого під час брифінгу.

"Що стосується України, позиція НАТО не змінилась. Ми не раз говорили, що Україна стане членом Альянсу, але зараз він зосереджений на тому, щоб гарантувати перемогу України у війні. Бо єдиний шлях для інтеграції й подальшого руху України до тіснішого євроатлантичного співробітництва – забезпечити, щоб Україна взяла гору як суверенна держава", – зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що зараз Альянс зосереджений на тому, щоб забезпечити Україну зброєю, яка необхідна для протистояння з Росією.

"Ми також працюємо над більш довгостроковим партнерством, щоб допомоги Україні перейти з радянських доктрин і озброєнь на стандарти НАТО, покращити взаємосумісність, провести реформу безпеки й оборони. І це наблизить Україну до Альянсу", – зазначив генсек Альянсу.

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року президент Зеленський оголосив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО.

Раніше Столтенберг заявив, що Альянсу варто було більше допомагати Україні - до того, як Кремль наважився на повномасштабне вторгнення в лютому 20220-го.

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