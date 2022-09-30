Столтенберг відреагував на погрози Росії щодо застосування ядерної зброї

Альянс зараз стежить за тим, що робить Росія, адже держава-агресорка повинна розуміти, що ядерну війну неможливо виграти.

Про це 30 вересня на брифінгу сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми бачимо найсильнішу ескалацію з початку конфлікту - мобілізація в Росії в комбінації з божевільною ядерною риторикою та незаконною анексією частин України. Путін намагається переконати нас не підтримувати Україну, але йому це не вдасться. І меседж від НАТО - ми й надалі підтримуватимемо Україну", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що Альянс стежить за тим, що робить Росія.

"НАТО пильно стежить за тим, що робить Росія. Росія мусить розуміти, що ядерна війна не може бути виграна. І будуть дуже суттєві наслідки для Росії, якщо вона застосує ядерну зброю. Про це було чітко донесено Росії. Тому ми надалі будемо підтримувати Україну", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня здійснив спробу анексії українських територій.

Путін разом із ватажками окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей підписали "договір" про анексію українських територій. Також російський диктатор пригрозив Україні та закликав "сісти за стіл переговорів".

У відповідь президент Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО.

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