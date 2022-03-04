Столтенберг закликає Путіна вивести свої війська з території України без будь-яких умов

Столтенберг закликає Путіна вивести свої війська з території України без будь-яких умов

Столтенберг закликав Путіна до реальної дипломатії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає президента країни-агресорки Володимира Путіна терміново припинити війну в Україні і вивести свої війська без будь-яких умов.

Про це він сказав на брифінгу 4 березня після екстреного засідання послів країн НАТО.

"Ми закликаємо президента Путіна зупинити цю війну негайно, вивести всі свої війська з України без умов і розпочати реальну дипломатію", - зазначив він.