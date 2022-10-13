Столтенберг застеріг Путіна не застосовувати ядерну зброю проти України: це змінить перебіг війни

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, якщо Росія застосує ядерну зброю проти України - це "фундаментально змінить характер війни".

Про це генсек Альянсу сказав на брифінгу після зустрічі міністрів оборони НАТО.

"Якщо Росія застосує проти України будь-яку ядерну зброю - це буде мати серйозні наслідки. Росія про це знає. Деякі союзники НАТО у різні способи донесли це до Росії. Ми не будемо розкривати, як саме ми відреагуємо. Але, звісно, це фундаментально змінить характер конфлікту. Це буде означати перетин дуже важливої "червоної лінії". Навіть застосування малопотужної ядерної зброї - це дуже серйозний крок, який фундаментально змінить характер війни в Україні, і це, звісно, буде мати наслідки. І Росія знає, що наслідки будуть", - наголосив він.

Також генсек прокоментував раніше поширену у ЗМІ інформацію від посадовця Альянсу про те, що у разі застосування РФ проти України ядерної зброї, з високою ймовірністю союзники України і, можливо, НАТО дадуть "фізичну відповідь".Столтенберг не підтвердив і не спростував це.

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Загроза ядерного удару з боку РФ

Українські військові експерти не виключають того, що Путін може наважитися на пуск ядерних ракет. Якщо це станеться, то західні військові, ймовірно, потоплять Чорноморський флот РФ та знищать російські війська на окупованих територіях України.

Про те, що ризик застосування Росією ядерної зброї існує, припускає президент України Володимир Зеленський. Вдночас, попри ядерні погрози російського диктатора Путіна, Європа не повинна дозволяти себе шантажувати, а навпаки - має показати російському диктатору, що він в ізоляції.

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