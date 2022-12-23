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Столтенберг заявив, чому важливо підтримувати Україну у війні з путінською Росією

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Столтенберг заявив, чому важливо підтримувати Україну у війні з путінською Росією

Фото: Associated Press

За його словами, війни, зрештую, закінчуються переговорами.

Світ повине продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією. Путінська армія має бути переможена, інакше світ стане вразливим перед авторитарними режимами.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у колонці Financial Times.

За його словами, потрібно підтримувати Україну, аби вона могла втриматися як суверенна, незалежна європейська держава.

"Якщо Путін візьме гору в Україні - це буде сигналом для Росії та інших авторитарних режимів, що вони можуть отримати бажане силою. Це буде катастрофою для України. Це також зробить увесь світ більш небезпечним і всіх нас більш вразливими. У наших власних безпекових інтересах зберігати підтримку для України цієї зими, і стільки, скільки буде потрібно", - завуважив Столтенберг.

Він наголосив, що більшість війн рано чи пізно завершуються за столом переговорів. Втім, це "нерозривно пов’язане з тим, що відбувається на полі бою".

Нагадаємо, газета The Wall Street Journal опублікувала матеріал про те, що команда Володимира Зеленського готує мирний план для закінчення війни. Його планують представити ближче до роковин повномасштабного російського вторгнення - у лютому 2023-го.

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Дата публікації
Перегляди
330
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