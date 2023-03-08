Столтенберг заявив про "падіння Бахмута" найближчим часом: що про це кажуть у Міноборони

У Міноборони наголосили, що українська армія на Бахмутському напрямку виснажує ворога і буде продовжувати це робити.

У Міністерстві оборони України прокоментували заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, який заявив про "падіння Бахмута" найближчим часом. В оборонному відомстві зауважили, що потрібно довіряти лише військовим, а не прогнозам.

Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону 8 березня.

"Тому що це (воєнні дії – ред.) завжди динаміка. І завжди можуть бути обставини, які ми з вами не можемо прорахувати та передбачити. Відповідно, експертних думок зараз дуже багато, але ми бачимо по ситуації – скільки не пророчили, що там буде, поки що Бахмут стоїть", – заявила Ганна Маляр.

Коментуючи слова генсека НАТО, що Россія перекидає ще більше військ у район Бахмута, посадовиця наголосила, що українська армія виснажує ворога і буде продовжувати це робити.

"І для нас дуже важливо виснажувати ворога, тому воно все має свій сенс. І в цій ситуації я закликаю довіряти тільки військовим", – сказала заступниця міністра оборони.

Що сказав Столтенберг про Бахмут

Нагадаємо, в середу, 8 березня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу поза межами зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі припустив, що Бахмут може бути захоплений російськими військами найближчими днями.

За інформацією джерел ТСН.ua серед високопосадовців в уряді, наразі взяти в оточення Бахмут неможливо. Оборона міста – принципове питання для президента та військового командування, і рішення утримувати Бахмут – їхня спільна позиція.

Мапа війни на 8 березня: Бахмут може впасти, а ЗСУ готуються до потужного контрнаступу

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