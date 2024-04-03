Столтенберг заявив про "серйозну" і "складну" для України ситуацію на полі бою

Генсек Альянсу наголосив, що українцям потрібно не лише більше допомоги, а й більше довгострокової та передбачуваної підтримки, щоб вони могли планувати наступи.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ситуація на полі бою є дуже серйозною та складною для України, і Київ потребує термінової допомоги.

Свою заяву він зробив після прибуття на засідання очільників МЗС країн Альянсу у Брюсселі 3 квітня.

"Ситуація на полі бою є дуже серйозною", – заявив Столтенберг, вказавши, що НАТО "бачить постійне нарощування сил Росії".

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Він також вкотре звернув увагу, що РФ отримує озброєння від північної Кореї та Ірану.

"Україні потрібна допомога у найкоротші терміни. Ми бачимо ситуацію на полі бою, ми бачимо, наскільки вона складна і які вимоги висуває до України. Ми цінуємо все, що зробили країни НАТО, але цього замало, ми маємо зробити більше", – наголосив генсек Альянсу.

"Українцям потрібно не лише більше допомоги, а й більше довгострокової та передбачуваної допомоги, щоб вони могли планувати наступи", – зазначив він.

До слова, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що для України настав "критичний момент" у війні, тож необхідно забезпечити ЗСУ боєприпасами та системами ППО.

Того ж дня у Держдепі повідомили, що Блінкен та президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі в Парижі підтвердили спільну позицію щодо подальшої підтримки України.

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