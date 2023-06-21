НАТО ухвалить "багаторічний пакет допомоги" для України у липні - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що вже на саміті у липні цього року буде ухвалено допомогу в модернізації ЗСУ.

Про це пише Handelsblatt.

Зазначається, що завдяки цій допомозі українські військові "мають здійснити перехід від армії, заснованої на старій радянській моделі, до сучасної військової сили, яка працює за стандартами НАТО".

"Під час саміту союзники ухвалять багаторічний пакет допомоги, який приведе Україну у відповідність до стандартів НАТО", - заявив він.

Столтенберг додав, що Україна отримає "землю" після кількох місяців навчання та оснащення своєї армії.

"Але місцевість складна, і російська армія створила сильні оборонні позиції, у тому числі мінні поля та протитанкові загородження. Українцям непросто рухатися вперед - тому така важлива підтримка", - констатував він.

Нагадаємо, в Єлисейському палаці 12 червня Рада оборони розглянула варіант відмови від традиційно обережної позиції Франції щодо приєднання України до блоку НАТО.

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