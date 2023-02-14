Столтенберг заявив, що НАТО варто було більше допомагати Україні до початку війни

Він наголосив, що російська війна "розпочалася не у лютому минулого року, а 2014-го".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянсу варто було більше допомагати Україні - до того, як Кремль наважився на повномасштабне вторгнення в лютому 20220-го.

Таку думку він висловив журналістам у Брюсселі.

"Один із уроків, які НАТО зробили з ходу війни в Україні, полягає у важливості підтримки партнерів швидше заздалегідь, ніж потім", - таку відповідь дав генсек на запитання журналіста про практичну підтримку НАТО для країн-партнерів.

Столтенберг також наголосив, що війна Росії проти України "розпочалася не у лютому минулого року, а 2014-го".

Він зауважив, мовляв, від 2010-го "союзники по НАТО надавали підтримку Україні навчанням, технікою, тому ЗСУ 2022-го були набагато сильнішими, ніж у 2020 та 2014 роках". Саме завдяки цьому, вважає Столтенберг, нове повномасштабне вторгнення Росії в Україну отримало зовсім іншу відповідь.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що повторний наступ агресорки Росії на Україну вже розпочався. Він наголосив, що це свідчить про те, що Путіну не потрібен мир.

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