Столтенберг зробив важливу заяву щодо українського контрнаступу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений у позитивному сценарії українського контрнаступу.

Про це він заявив під час прес-конференції за підсумками засідання “Рамштайн”.

"Треба пам'ятати, що Україна змогла відкинути війська від Києва і на півночі. Потім ЗСУ так само просунулися на сході і навколо Харкова, а потім на півдні і навколо Херсона. Тож ЗСУ в поєднанні з поставками від союзників по НАТО продемонстрували здатність звільняти території", - наголосив Єнс Столтенберг.

Він також додав, що оскільки українські військові добре проявили себе на полі бою, тим самим вони отримали ще більше міжнародної підтримки.

"Після того, як вони звільнили Херсон, ми надавали ще більше підтримки: бронетехніки, артилерії, ППО, танків. Тому я впевнений, коли Україна розпочне нові операції для звільнення територій, то це буде успішна кампанія", - наголосив Генсек НАТО.

Окремо Столтенберг підкреслив, що зараз основна увага Альянсу спрямована на перемогу України та запобіганні нових нападів з боку РФ.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обурився заявою генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що Україна повинна стати членом НАТО.

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