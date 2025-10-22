Столтенберг назвав єдиний спосіб змусити Путіна зупинити війну в Україні

Єнс Столтенберг / © Associated Press

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що переговори з Росією можливі, але тільки “з позиції сили”, і що єдиний реальний спосіб покласти край війні в Україні — переконати президента РФ Володимира Путіна, що він не зможе здобути перемогу на полі бою.

Про це Столтенберг сказав у інтерв’ю CNN.

“Єдиний спосіб покласти край війні в Україні — переконати Путіна, що він не переможе на полі бою”, — сказав Столтенберг.

Він додав, що навряд чи можна змусити Путіна змінити власні переконання, але можливо змінити його розрахунки, показавши, що “ціна за контроль над Україною буде надто високою”.

Столтенберг наголосив: для цього необхідна масштабна й тривала військова підтримка України. На його думку, саме зміна військово-політичних реалій на полі бою — головний чинник, який може змусити Москву переглянути свої плани або сісти за стіл переговорів на вигідніших для України умовах.

Нагадаємо, Atlantic Council пише про те, що Володимир Путін боїться справжнього миру. Примітно, що кілька днів тому Дональд Трамп заявив про зустріч з “фюрером” у Будапешті після “продуктивної телефонної розмови” 16 жовтня. Однак вже 21 жовтня у Білому домі заявили, мовляв, “немає жодних конкретних планів” на переговори в “найближчому майбутньому”.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо відкинув план Трампа. У Москві заявляють, що не погодяться на негайне припинення вогню, якщо воно не призведе до повної капітуляції України. З його слів, Кремль не потребує короткострокового перемир’я, яке “не веде нікуди”, а прагне “довготривалого стабільного миру”.