Storm Shadow можуть почати виробляти в Україні: The Telegraph розкрив деталі

Storm Shadow

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Франція передала Україні технічну документацію на крилату ракету SCALP-EG, що відкриває шлях до її ліцензійного виробництва на українських підприємствах.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання, відповідна домовленість передбачає право України виробляти французьке озброєння, зокрема крилаті ракети SCALP-EG, які є французькою версією британської Storm Shadow.

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Крім того, угода відкриває можливість для виробництва в Україні зенітних ракет Aster-30 для систем SAMP/T, а також високоточних авіабомб класу «повітря — земля» AASM.

Також у межах домовленостей Франція замовила 16 нових винищувачів Rafale і чотири батареї SAMP/T для України. Очікується, що літаки Rafale почнуть використовуватися українськими Повітряними силами у 2028 році.

Президент України Володимир Зеленський, який перебував у Парижі для підписання угоди, заявив, що вона «відображає справжнє лідерство Франції в оборонній співпраці з Україною в інтересах усієї Європи».

The Telegraph зазначає, що ця домовленість може викликати питання щодо того, чи погодила Велика Британія також ліцензійне виробництво Storm Shadow, адже британська Storm Shadow і французька SCALP-EG фактично є однією й тією ж ракетою під різними назвами.

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Видання також нагадує, що угоду уклали лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп підтримав виробництво в Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 для американських систем Patriot.

Конкретні строки початку виробництва французького озброєння не називаються. Водночас в угоді зазначено, що Франція дозволила ліцензійне виробництво ракет SCALP-EG та AASM в Україні до кінця 2026 року з початком виробництва у найкоротші строки.

За оцінкою The Telegraph, з огляду на складність створення виробничих потужностей, перші ракети та авіабомби, ймовірно, з’являться вже після завершення війни. Їх можуть використовувати як елемент гарантій безпеки або поповнення європейських арсеналів.

Видання зазначає, що далекобійні засоби ураження, зокрема SCALP-EG/Storm Shadow, залишаються одним із ключових елементів української стратегії ударів по військових об’єктах у глибині території Росії, тоді як ракети ППО необхідні для захисту українських міст і критичної інфраструктури від російських атак.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення масштабних домовленостей із Францією у сфері оборонної співпраці. За його словами, йдеться не лише про нові постачання озброєння, а й про передавання ліцензій на виробництво сучасних видів зброї та посилення української системи протиповітряної оборони.

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