Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Стояв у черзі за їжею: у Харкові російські військові вбили 21-річного студента з Індії

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Стояв у черзі за їжею: у Харкові російські військові вбили 21-річного студента з Індії

Управління ДСНС у Харківській області

Смерть іноземного студента підтвердив речник Міністерства закордонних справ Індії.

У Харкові під час бомбардування міста росіяни вбили 21-річного студента з Індії, який стояв у черзі за їжею. 

Про це повідомляє Guardian. 

Загиблого звали Навін Шекхараппа Гьянагудар. Він був родом з індійського штату Карнатака. Хлопець навчався на 4 курсі медичного факультету Харківського національного медичного університету.

За словами друзів, які були з ним, Гьянагудар загинув під час авіаудару та обстрілу, коли стояв у черзі за їжею біля магазину в місті.

"Навін був застрелений. Він стояв у черзі перед продуктовим магазином, коли російська армія обстріляла людей", - розповів друг вбитого.

Смерть іноземного студента підтвердив речник Міністерства закордонних справ Індії, який написав:

"З глибоким сумом підтверджуємо, що сьогодні вранці під час обстрілів у Харкові загинув індійський студент", - йдеться у повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Putin believed that his war would separate us, but he was wrong

Putin believed that his war would separate us, but he was wrong
Наступна публікація