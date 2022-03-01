Стояв у черзі за їжею: у Харкові російські військові вбили 21-річного студента з Індії

Стояв у черзі за їжею: у Харкові російські військові вбили 21-річного студента з Індії

Смерть іноземного студента підтвердив речник Міністерства закордонних справ Індії.

У Харкові під час бомбардування міста росіяни вбили 21-річного студента з Індії, який стояв у черзі за їжею.

Про це повідомляє Guardian.

Загиблого звали Навін Шекхараппа Гьянагудар. Він був родом з індійського штату Карнатака. Хлопець навчався на 4 курсі медичного факультету Харківського національного медичного університету.

За словами друзів, які були з ним, Гьянагудар загинув під час авіаудару та обстрілу, коли стояв у черзі за їжею біля магазину в місті.

"Навін був застрелений. Він стояв у черзі перед продуктовим магазином, коли російська армія обстріляла людей", - розповів друг вбитого.

Смерть іноземного студента підтвердив речник Міністерства закордонних справ Індії, який написав:

"З глибоким сумом підтверджуємо, що сьогодні вранці під час обстрілів у Харкові загинув індійський студент", - йдеться у повідомленні.