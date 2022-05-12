"Стоїмо. Якщо потрібно, вмираємо": Арестович розповів, чому Зеленський залишився в Києві після нападу РФ

"Стоїмо. Якщо потрібно, вмираємо": Арестович розповів, чому Зеленський залишився в Києві після нападу РФ

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів, чому президент України Володимир Зеленський не сів на американський літак і не залишив Україну, коли РФ повномасштабно напала на державу.

У перший день повномасштабного нападу Росії на Україну, 24 лютого, коли почалися перші перестрілки диверсантів, охорона запропонувала президенту Володимиру Зеленському подумати про шляхи евакуації, але він відмовився, заявивши, що залишиться в Києві.

Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів у розмові із ведучою 1+1 Наталією Мосейчук.

"Коли почалися перші перестрілки диверсантів, охорона запропонувала президенту подумати про шляхи евакуації. Він відмовляється. Каже, що залишиться. Всім принесли бронежилети. Доповідають: бій, обстріл, на Оболонь зайшли, на проспект Перемоги зайшли... Служба охорони президента працює. Виходять західні партнери і пропонують перейти в інше укриття, але президент відмовився", - сказав Арестович.

На запитання, чи уявляв собі радник битву за кожний кабінет Офісу президента, Арестович відповів, що протягом двох діб думав, що всі загинуть.

"Я просто знав реальну обстановку. На 98% я був впевнений, що цього разу не врятуємося. Я ще ставив собі питання: а куди ж піде світова історія після того, як ми тут всі поляжемо. Люди, які розуміються у військових питаннях, кажуть, що "пане президент, особистий героїзм - добре, але..." На що президент каже: ні, я не поїду. Знов телефонують західні партнери і кажуть, що вони допоможуть евакуювати його у місце, де можна буде очолювати протистояння. Він знов відмовився. Він сказав:"Стоїмо. Якщо потрібно, вмираємо". Це відбулося, коли всі, хто розуміється у військових питаннях, були впевнені, що ми живими не залишимося", - розповів Арестович.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, скільки було замахів на нього і за що йому страшно.

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