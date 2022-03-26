"Стоїмо": Зеленський заявив, що перемога і мир для України є досяжними

"Стоїмо": Зеленський заявив, що перемога і мир для України є досяжними

Зеленський закликав українців триматися.

Президент Володимир Зеленський заявив, що перемога для України у війні з РФ, яку розв'язав кремлівський диктатор Путін, і мир для України є досяжними. Наразі ж важливо тримати оборону і українці неодмінно переможуть у цій війні.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram.

"Перемога для України і мир для України – досяжні. І вони для нас будуть дорожчими за золото, срібло та бронзу всього світу. Ну а поки що... Стоїмо! Тримаємось! Переможемо!", - зазначив він.

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