"Стоїть трупний сморід" – у росіян величезні втрати на Авдіївському напрямку

Армія Російської Федерації зазнала величезних втрат на Авдіївському напрямку на Донеччині. У суботу, 29 жовтня, окупанти здійснили 41 спробу штурму.

Про в ефірі Еспресо розповів речник Східного угрупування військ Сергій Череватий.

"Росіяни багато йдуть на штурм. На Авдіївському напрямку, не сама Авдіївка. Вони за добу вдались до 41 штурмової дії. Дуже величезні в них втрати. Вони чомусь не забирають своїх солдатів. Всі поля покриті ними і стоїть трупний сморід. Це те, про що вони не говорять і до чого не домальовують перемог. Величезні втрати у них там", - розповів він.

Втрати РФ на війні та мобілізація росіян

Від початку повномасштабного вторгнення, станом на 30 жовтня, ЗСУ ліквідували вже близько 71200 тис. солдатів армії РФ.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів Путіну що в Росії нібито вдалося мобілізувати 300 тисяч військових. У зв’язку з цим Шойгу заявив, що заходи щодо "часткової мобілізації" закінчено.

У Росії чоловікам пропонують списати борги за комунальні послуги, аби лише ті йшли на війну проти України.

Сьогодні в Україні воює від 140 до 160 тисяч окупантів, про це розповів військовий експерт Сергій Грабський.

У Росії ПВК "Вагнера" масово набирає на війну в’язнів із російських тюрем із ВІЛ та гепатитом для подальшого їхнього залучення на будівництві оборонної лінії на окупованих територіях Донбасу.

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