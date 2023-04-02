Страчений за "Слава Україні": товариші по службі розповіли, як Мацієвський потрапив у полон до окупантів

Український військовополонений Олександр Мацієвський, якого стратили окупанти, був оточений під час раптової атаки російських військ під Бахмутом.

Про деталі пише Новое время з посиланням на The Wall Street Journal.

Вранці 30 грудня 2022 року рядовий Мацієвський і ще 15 осіб попрямували до лінії дерев біля села Червона Гора, щоб підтримати танкову бригаду, яка обороняла північну частину Бахмута Донецької області.

Бійці рили окопи для укриття близько 15 хвилин, коли російські війська атакували. Гілки почали падати, оскільки міномети розривали дерева над головою.

"Це ставало все більш і більш інтенсивним", — згадує рядовий В'ячеслав Ковальов, який отримав кулю в литки й був евакуйований з поля бою разом з іншим солдатом.

Російські війська наступали на них хвилями, топчучи тіла тих, хто був застрелений перед ними, розповів сержант Василь Замола. Якоїсь миті він помітив російські війська зліва від себе, де перебували рядовий Мацієвський і четверо інших. Їх обійшли з флангу.

Чоловіки кілька разів намагалися дістатися до групи Мацієвського на тлі того як бій точився увесь день, але вогонь був надто інтенсивним.

На вулиці сутеніло, а обладнання нічного бачення не дозволяло продовжувати боротьбу в темряві. Тому було віддано наказ відступати на краще укріплені позиції.

"Інакше ми б усі загинули", — сказав сержант Замола.

Що відомо про Олександра Мацієвського

6 березня в Мережі з'явилося відео як окупанти розстріляли українського військовополоненого за фразу "Слава Україні".

12 березня СБУ остаточно підтвердила особу бійця, якого розстріляли після сказаних ним слів "Слава Україні". Ним виявився боєць 119-ї окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Мацієвському було 42 роки, у нього є 19-річний син. Раніше він навчався в Молдові, у МЗС України розповіли, що він є громадянином цієї країни. Однак останнім часом чоловік проживав у місті Ніжин.

Зеленський за 12 березня: Олександр Мацієвський посмертно став Героєм України - Герою слава

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