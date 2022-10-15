Страх Лукашенка та наступ Путіна на Київ: експерт припустив, чому до Білорусі прибувають війська РФ

Лукашенко може боятися українського контрнаступу, адже знає, що перепасти може і йому.

Причинами прибуття до Білорусі російських військових, які входять до складу регіонального угруповання військ, можуть бути страх самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка, спроба РФ відтягнути ЗСУ на північний кордон, а також можливий наступ на Київ.

Таку думку аналітик Європейськой Ради з міжнародних відносин Павло Слюнькін висловив у ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"В мене є два сценарії, версії, чому це відбувається. Перше – це те, що успішний український контрнаступ проти окупантів на окупованих територіях, потім ці удари по Кримському мосту лякають Лукашенка. Бо він сам себе досить сильно асоціює з Кримським мостом. За ступенем своєї суб’єктності він так само, як той Кримський міст. Я думаю, коли в українців виходить швидко звільняти території, але по їхній країні продовжують бити з аеродромів білоруських, вилітають літаки, іранські дрони, то він (Лукашенко – ред.) розуміє, що може настати момент, коли українці завдадуть удару так само по цих об’єктах. І він цього боїться. Тому він таким чином може попереджати Україну, що не треба цього робити. Бо йому доведеться реагувати і це ще більше втягуватиме його у війну. Мені здається, що такого сценарію він хотів би уникнути", – пояснив аналітик.

Також читайте У російському МЗС заговорили про переобладнання білоруських Су-25 під ядерну зброю

Ще одна причина розгортання регіонального угруповання військ у Білорусі – можливий другий наступ окупантів на Київ.

"І друга версія – це те, що насправді Володимир Путін готує концентрацію військ, яка б відтягувала увагу українців на північному кордоні, і – другий наступ на Київ. Це виглядає зараз абсолютно нелогічно і навіть божевільно, але Володимир Путін довів, що він людина абсолютно нераціональна", – зазначив Слюнькін.

"Тому відповідь на питання – це перше чи друге, яка з цих версій більш правдоподібна – залежатиме від того, скільки все ж таки російських військ з’явиться на території Білорусі. Поки що ми не бачимо жодних сигналів того, що до Білорусі прибувають десятки тисяч російських війьск", – повідомив експерт.

Що зараз відбувається в Білорусі

10 жовтня стало відомо, що Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ у межах Союзної держави. Самопроголошений президент РБ заявив, що начебто Україна готувалася завдати удару по його державі.

Пізніше Лукашенко запровадив у Білорусі контртерористичні заходи. Пояснив, що причина – "загострення по периметру корднів".

15 жовтня стало відомо, що вночі до Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими зі складу спільного регіонального угруповання військ Союзної держави.

Водночас у Білорусі стартувала прихована мобілізація, яку наразі проводять у селах, не зачіпаючи великих міст. Мобілізація відбуватиметься під виглядом перевірки бойової здатності військ. Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що в РБ першочергово призиватимуть військових зі спеціальностями, які є дефіцитними в російській армії.

Читайте також: