"Страх панує": після вибухів у Криму родини окупантів тікають з узбережжя біля Маріуполя

Після вибухів у Криму родини російських окупантів поїхали з населених пунктів на узбережжі біля окупованого Маріуполя.

Серед колаборантів та верхівки окупантів Маріуполя панує страх.

Про це радник міського голови Петро Андрющенко повідомив у Мережі, описавши ситуацію в населеному пункті.

"Всі сім’ї військових окупантів після кримської бавовни терміново залишили узбережжя від с. Мелекіне до с. Б. Коса. При тому у гайляйтера Іващенка кількість охоронців зросла з 4 до 7. Страх панує серед колаборантів та верхівки маріупольских окупантів. І це ­– хороша новина", – йдеться у заяві радника мера Маріуполя.

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Він також поінформував, що у місті скрізь фіксуються черги, зокрема до магазинів. Таким чином Маріуполь перетворено на справжню історичну реконструкцію СРСР.

"Стрілянина в районі Старого Криму. Знов через страх спротиву. Ще один збитий коптер росіян днрівцями. Координація дій окупантів між собою вражає", – повідомив Андрющенко.

Він також зауважив, що "завмер" Маріупольский порт. Обіцяний Росією пором ще жодного разу не зайшов до порту.

Окрім того, у Маріуполі за тиждень зареєстровано ще 14 випадків гострої кишкової інфекції. Якщо враховувати 17 випадків минулого тижня, радник мера зауважив, що може йтися про наявність перших прямих ознак епідемічного розповсюдження інфекційної хвороби.

За тиждень у місті з природних причин померли 178 людей, з них 43 – в лікарнях. Рівень смертності продовжує зростати.

Нагадаємо, у Маріуполі співробітники міськводоканалу влаштували бунт через невиплату зарплат.

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