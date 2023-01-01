“Страх перед розумінням реальності”: Буданов пояснив істеричну реакцію пропагандистів на карту РФ в своєму кабінеті

Очільник української військової розвідки вважає, що все йде до того, що Росію буде розділено — офіційно чи неофіційно.

Карта поділу РФ на кілька частин на столі у кабінеті керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова на початку повномасштабного вторгнення викликала у росіян лише іронію та скепсис. Тепер вони усвідомили, що це справді їхнє майбутнє.

Так в інтерв’ю ТСН очільник української військової розвідки пояснив істерику, яку нещодавно влаштували російські пропагандисти з цього приводу.

“Ця карта з’явилася між 5 і 7 березня 2022 року, це одна й та сама карта, не оновлена, вона постійно в мене на столі, її багато хто брав у руки, олівцем щось там малював, я маркер використовував. І раніше реакція росіян відрізнялася від тієї, яка з’явилася зараз”, - зауважив Кирило Буданов.

За його словами, на початку березня, російські війська стояли під Києвом, на карту мало хто звернув увагу, а російські "експерти" говорили, що це “маячня”.

“А зараз реакція зовсім інакша. У них страх — страх перед розумінням реальності, вони зрозуміли, що це справді їхнє майбутнє”, - відзначив Буданов.

Головний військовий розвідник вважає, що багато хто із російських фахівців усвідомив, що Російська Федерація розвалиться і тепер думають, що з цим робити.

“Єдине, що я можу сказати з цього приводу: це не ми їм приготували таку участь, це вони самі себе до цього довели”, - відзначив він.

За його словами, в російському експертному середовищі ще є люди, які вірять, що можна зберегти єдність Російської Федерації, змінивши її на конфедерацію або надавши більші права суб’єктам федерації.

“Але все йде до того, що Росію буде розділено — офіційно чи неофіційно”, - зауважив Кирило Буданов, пояснивши, що під неофіційним поділом має на увазі протекторат інших держав над частинами колишньої РФ.

Нагадаємо, що на карті РФ, яка стала об’єктом уваги російських пропагандистів , позначено, що Курська та Бєлгородська області Росії повинні відійти Україні, Калінінградська область — Німеччині, Карелія — Фінляндії, а Курильські острови — Японії. Сама ж Росія розвалиться на кілька великих частин.

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