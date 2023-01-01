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“Страх перед розумінням реальності”: Буданов пояснив істеричну реакцію пропагандистів на карту РФ в своєму кабінеті

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1945
Час на прочитання
2 хв
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“Страх перед розумінням реальності”: Буданов пояснив істеричну реакцію пропагандистів на карту РФ в своєму кабінеті

Фото: скриншот з відео

Очільник української військової розвідки вважає, що все йде до того, що Росію буде розділено — офіційно чи неофіційно.

Карта поділу РФ на кілька частин на столі у кабінеті керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова на початку повномасштабного вторгнення викликала у росіян лише іронію та скепсис. Тепер вони усвідомили, що це справді їхнє майбутнє.

Так в інтерв’ю ТСН очільник української військової розвідки пояснив істерику, яку нещодавно влаштували російські пропагандисти з цього приводу.

“Ця карта з’явилася між 5 і 7 березня 2022 року, це одна й та сама карта, не оновлена, вона постійно в мене на столі, її багато хто брав у руки, олівцем щось там малював, я маркер використовував. І раніше реакція росіян відрізнялася від тієї, яка з’явилася зараз”, - зауважив Кирило Буданов.

За його словами, на початку березня, російські війська стояли під Києвом, на карту мало хто звернув увагу, а російські "експерти" говорили, що це “маячня”.

“А зараз реакція зовсім інакша. У них страх — страх перед розумінням реальності, вони зрозуміли, що це справді їхнє майбутнє”, - відзначив Буданов.

Головний військовий розвідник вважає, що багато хто із російських фахівців усвідомив, що Російська Федерація розвалиться і тепер думають, що з цим робити.

“Єдине, що я можу сказати з цього приводу: це не ми їм приготували таку участь, це вони самі себе до цього довели”, - відзначив він.

За його словами, в російському експертному середовищі ще є люди, які вірять, що можна зберегти єдність Російської Федерації, змінивши її на конфедерацію або надавши більші права суб’єктам федерації. 

“Але все йде до того, що Росію буде розділено — офіційно чи неофіційно”, - зауважив Кирило Буданов, пояснивши, що під неофіційним поділом має на увазі протекторат інших держав над частинами колишньої РФ. 

Нагадаємо, що на карті РФ, яка стала об’єктом уваги російських пропагандистів, позначено, що Курська та Бєлгородська області Росії повинні відійти Україні, Калінінградська область  — Німеччині, Карелія — Фінляндії, а Курильські острови — Японії. Сама ж Росія розвалиться на кілька великих частин.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1945
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