Страхітлива ніч на Херсонщині: масштабні пожежі, жертви та поранена дитина (фото)

Протягом доби, 2 лютого, російські окупанти з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків 65 разів обстріляли Херсонщину. Двоє людей загинули.

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.

"Херсон обстріляли 13 разів. Поцілили в суднобудівний завод, школу та житлові будинки. Загинули дві людини, поранені — дев'ять. Серед поранених — 5-річний хлопчик", - йдеться в повідомленні.

Крім того, рятувальники гасили пожежі під ворожими обстрілами. Внаслідок обстрілів виникло три займання.

Фото: Associated Press

"Вночі, 3 лютого, виникла пожежа в складських приміщеннях одного із торговельних центрів. Снаряд влучив у відділ з піротехнічними виробами, тому горіння супроводжувалось вибухами та феєрверками. Крім того, ворог почав повторні обстріли. Ліквідація триває", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, російські окупаційні війська відкрили вогонь по житловому сектору села Комишани на Херсонщині. Загинула жінка.

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