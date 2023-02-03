Страхітлива ніч на Херсонщині: масштабні пожежі, жертви та поранена дитина (фото)

Російські окупанти не припиняють обстріли Херсонщини.
Протягом доби, 2 лютого, російські окупанти з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків 65 разів обстріляли Херсонщину. Двоє людей загинули.
Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.
"Херсон обстріляли 13 разів. Поцілили в суднобудівний завод, школу та житлові будинки. Загинули дві людини, поранені — дев'ять. Серед поранених — 5-річний хлопчик", - йдеться в повідомленні.
Крім того, рятувальники гасили пожежі під ворожими обстрілами. Внаслідок обстрілів виникло три займання.
"Вночі, 3 лютого, виникла пожежа в складських приміщеннях одного із торговельних центрів. Снаряд влучив у відділ з піротехнічними виробами, тому горіння супроводжувалось вибухами та феєрверками. Крім того, ворог почав повторні обстріли. Ліквідація триває", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Нагадаємо, російські окупаційні війська відкрили вогонь по житловому сектору села Комишани на Херсонщині. Загинула жінка.
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