"Страховка не діє": пропагандистка пояснила, як росіяни доїжджають до Криму через "бавовну" на мосту

Пропагандистка розповіла, як добратись на півострів окупованими територіями України.
На росТБ пропагандистка розповіла про те, як тепер росіянам доїжджати до Криму маршрутами на тимчасово окупованих територіях України. Вона також зазначила, що для російських туристів на півострові не діє страховка, а охочих їхати через новими дорогами – небагато.
"У будь-який момент танк або БТР можуть виїхати на дорогу, і вони будуть головними на цій дорозі. Страховка не діє, і ви не зможете оформити аварійний випадок, отримати виплату. Людей зовсім не було, я думала, що будуть затори. Може, люди, трішки переживають їхати цим шляхом", - розповіла про "покращення" росіянка.
Нагадаємо, в окупованому Криму вранці 24 липня пролунали вибухи у Красногвардійському та Джанкойському районах. Російська "влада" оголосила про евакуацію жителів прилеглих сіл у Джанкойському районі.
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