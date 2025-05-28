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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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"Страшна" нова зброя, яка змінить війну: в ВВС вказали, що Україна відстає від РФ у її використанні

Наразі Росія має перевагу в розгортанні цих пристроїв, а Україна намагається нарощувати їхнє виробництво.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"Страшна" нова зброя, яка змінить війну: в ВВС вказали, що Україна відстає від РФ у її використанні

Росія має перевагу в розгортанні дронів на оптоволокні / © Associated Press

За останні два тижні, оскільки раунди напружених дипломатичних переговорів щодо припинення вогню в Україні зазнають невдач, Росія активізувала свій наступ, досягнувши найбільшого прогресу від січня 2025 року. РФ також активно використовує дрони на оптоволокні. Україна ж відстає від росіян у використанні такої зброї.

Про це повідомляє BBC.

Експерти називають таку зброю «страшною» загрозою.

«Відео та сигнал управління передаються на дрон і з нього через кабель, а не через радіочастоти. Це означає, що він не може бути заглушений електронними перехоплювачами», — розповів боєць ЗСУ, інженер безпілотника 68-ї єгерської бригади на позивний «Модератор».

Коли дрони почали масштабно використовуватися в російсько-українській війні, обидві армії оснастили свої машини системами радіоелектронної боротьби, які могли знешкоджувати БпЛА. Проте з появою дронів на оптоволокні цей захист став марним.

Росія почала використовувати оптоволоконні дрони задовго до України, коли ЗСУ лише тестували їх.

«Ці безпілотники можна використовувати в місцях, де нам доводиться спускатися нижче, ніж звичайним безпілотникам. Ми можемо навіть заходити до будинків і шукати цілі всередині», — каже пілот БпЛА 68-ї єгерської бригади «Веня».

Водночас у BBC додають, що дрони на оптоволокні мають недоліки, вони є повільнішими, а кабель може заплутатися у деревах. Також їх широке використання Росією свідчить про те, що перевезення солдатів на позиції і з них може бути більш смертельнішим, ніж саме поле бою.

«Коли ви заходите на позицію, ви не знаєте, помітили вас чи ні. А якщо помітили, то, можливо, ти вже доживаєш останні години свого життя», — розповів старший сержант розвідувального підрозділу 5-го батальйону морської піхоти Олесь.

Також він розповів, що російська піхота змінила свою тактику на фронті.

«Раніше вони атакували групами. Зараз вони посилають лише одну-дві людини. Вони також використовують мотоцикли, а в деяких випадках — і квадроцикли. Іноді вони проскакують», — зауважив військовий.

Усі ці зміни ускладнюють спостереження за просуванням кожної зі сторін.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію у війні дронів. За його словами, ЗСУ дошкуляє застосування росіянами безпілотників Mavic і дронів на оптоволокні, водночас Україна є кращою в застосуванні далекобійних засобів.

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