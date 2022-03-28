Страшна статистика: у Маріуполі за 27 днів облоги загинули майже п'ять тисяч людей, пошкоджено 90% житлового фонду

Не зупинявся ворог навіть перед пологовими будинками.
У Маріуполі за 27 днів осади загинуло майже п'ять тисяч людей, у тому числі близько 210 дітей.
Про це ТСН.ua розповіли в Офісі президента.
Як відомо, за 27 днів окупації російські військові злочинці пошкодили 90% житлових будинків (2340), 40% — повністю зруйновані (1040). У приватному секторі окупанти пошкодили понад 61 тисячу будинків, понад 27 тисяч — повністю знищили.
Військові злочинці пошкодили сім та повністю зруйнували три лікарні. Пошкодили чотири та підірвали одну поліклініку. Не зупинявся ворог перед пологовими будинками: за час окупації вони пошкодили три і повністю зруйнували один медзаклад.
Крім того, постраждали й заклади освіти:
- ВНЗ: пошкоджено – 7 (90%), з них зруйновано – 3 (40%).
- Школи: пошкоджено – 57 (90%), з них зруйновано – 23 (40%).
- Садки: пошкоджено – 70 (90%), з них зруйновано – 28 (40%).
Окупанти також вдарили по двох заводах, порту та понад трем тисячам військових частин. Всім об'єктам інфраструктури вони зазнали пошкоджень.
До того, як у місто увійшли російські окупанти, із Маріуполя виїхали до 140 тисяч місцевих мешканців. Після блокади – 150 тисяч евакуювали. Примусово депортували – ще 30 тисяч. В облозі залишаються 170 тисяч місцевих.
Нагадаємо, що мер Маріуполя Вадим Бойченко вважає, що російська армія прийшла не "звільняти" Маріуполь, а стерти місто з лиця землі разом із жителями.
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