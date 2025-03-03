Страшна трагедія: Росія вдарила по полігону з бійцями ЗСУ - моторошні подробиці

Російські військові завдали удар по полігону, де перебували українські військові. Це офіційно підтвердив командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий. На превеликий жаль, є загиблі та поранені.

Все що відомо про цю трагедію – в ексклюзиві TSN.ua розповіла Аліна Туришин.

Удар по полігону поблизу Дніпра

Вдень 2 березня низка телеграм-каналів повідомила, що напередодні росіяни завдали удару касетною ракетою "Іскандер-М" по полігону в селі Черкаське поблизу Дніпра на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту. Генерал Драпатий офіційно підтвердив цю інформацію. До слова, це не перша подібна трагедія за час війни. Оглядачі та військові неодноразово вказували на небезпеку від радянської практики шикувань біля фронту. А тим часом мінубивств РФ також оприлюднило відео, на якому зафіксований приліт касетної боєголовки по скупченню особового складу.

У своєму телеграм-каналі Драпатий написав, що ця трагедія – це жахливий наслідок ворожого удару. І війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки. Він також зазначив, що ми є свідками несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків. Та закликав всіх генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ Збройних Сил України позбутися формалізму, бюрократії та легковажності.

Наразі триває розслідування обставин трагедії. Командувач Сухопутних військ особисто буде стежити за кожним кроком, щоб з’ясувати все посекундно. Драпатий наголосив, що "кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, – понесуть відповідальність". І він вимагатиме найсуворішого покарання. Призначено незалежну перевірку за участю військової контррозвідки. При цьому Сухопутні війська не назвали кількість загиблих та поранених військових. Видання УП з посиланням на попередні дані двох джерел вказує, що йдеться цитую: "про кілька десятків загиблих і до сотні поранених". Журналіст Юрій Бутусов заявив, що загинуло понад 30 військових, також десятки отримали поранення. А Суспільне, посилаючись на джерела, повідомляє, що в одній із лікарень Дніпропетровщини велика кількість поранених внаслідок удару по полігону в області, де перебували військові. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок ракетного удару РФ за статтею про недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.

Реакція військових оглядачів

Текст: Український військовий зв'язківець та спеціаліст з радіоелектронної розвідки (РЕР) і радіоелектронної боротьби (РЕБ) Сергій Флеш, який один із перших написав про трагедію, припустив, що "російський "Орлан" над "полігоном" не викликав у відповідальних осіб потрібних заходів безпеки".

Олександр Карпюк, український бізнесмен, волонтер та військовослужбовець, відомий під псевдонімом Serg Marco, написав, що нові бригади здебільшого не мають ефективних координаційних штабів контролю та протидії, тому контроль ворожих безпілотників та протидія цьому теж потребує покращення.

На трагедію відредагував і волонтер Сергій Стерненко. У своєму телеграм-каналі він написав, що коригування відбувалося під російський розвідБПЛА. За його даними, його не збили, бо досі не діє повноцінна система. ПВК Схід, додає він, наразі має найгірші показники по впровадженню дронової ППО. Раніше командувач цього ПВК забороняв навіть тренувальні польоти з FPV. Також він нагадав, що наслідки вже були – це удар по Patriot. Тоді відповідальності за це не було жодної. "Змінимось або загинемо" – це не просто гасло. Це реальність", - написав він.

Військовий блогер Паоло Люмьєре, який публікує свої думки інкогніто, зазначає, що був на полігоні в Черкаському два тижні тому. Чекаючи на переведення, він звернув увагу, що "укриттів особливо там немає, намети не закопані". І додав, що у всьому провина - лінь і халатність командирів. Також він додав, що сподівається, що цей епізод стане уроком для всіх.

Кумедно було б, приїхав у "глибокий тил" на переведення в іншу частину, а повернувся додому 200. Пройшовши пекло на землі, і загинув від касети. Я звертаюся до всіх командирів і ТВО, які люблять говорити "навіщо щось робити, якщо тут глибокий тил", через вас гинуть люди, зрозумійте раз і назавжди, що в цій війні не існує глибокого тилу, у цій війні взагалі немає тилу.

Оглядачі кажуть, що це вже була друга така трагедія за кілька днів, а інша нібито сталась біля Запоріжжя. Нагадаємо, що це вже не перший випадок під час повномасштабної війни в Україні. За останні роки Росія атакувала навчальний центр на Чернігівщині, Яворівський полігон на Львівщині, казарми військової частини у Охтирці на Сумщині, полігон Нацгвардії в Дніпропетровській області, казарми морпіхів у Миколаєві. А 3 листопада 2023 року Росія завдала ракетного удару по розташуванню бійців 128-ї бригади в одному з прифронтових сіл Запорізької області. У цей момент там відбувалося шикування для нагородження військових до Дня артилерії.

Тоді у бригаді підтвердили загибель 19 бійців. Командира бригади Дмитра Лисюка згодом відсторонили. Результати розслідування, яке провели у Міноборони, показали, що бійців справді зібрали у дворі будинку, щоб нагородити. Але, як зазначило Міноборони, проігнорували всі правила маскування. Поруч припаркували понад десять автомобілів. У цей час у небі зафіксували російський безпілотник-розвідник і в усій області оголосили повітряну тривогу. Військових попередили про місце, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал "ракетна небезпека". Утім, як стверджують у відомстві, на місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів не вжили. Окрім військовослужбовців, тоді загинули і місцеві мешканці. 3 вересня 2024 року сталася ще одна трагедія - удар по Інституту зв'язку в Полтаві, внаслідок чого загинуло понад 50 людей, ще понад 200 отримали поранення. Тоді у Міністерстві оборони повідомили, що проміжок між тривогою і прильотом ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

Команда TSN.ua висловлює щирі співчуття сім’ям усіх загиблих під час цієї жахливої трагедії. Ми також чекаємо на ретельне та справедливе розслідування. А що ви думаєте про цю історію - напишіть нам у коментарях. А у мене наразі все і я вам кажу до зустрічі.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СТРАШНА ТРАГЕДІЯ! РОСІЯ ВДАРИЛА ПО ПОЛІГОНУ З БІЙЦЯМИ ЗСУ! Моторошні подробиці!

Нагадаємо, на початку вересня 2024 року росіяни завдали удару "Іскандерами" по місцю шикування українських військових на відкритій місцевості біля Бездрика на Сумщині.