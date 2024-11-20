Страшна трагедія у Глухові: російський дрон наздогнав усю родину, вижив лише батько

Родина переїхала до Глухова з “нуля”, щоб врятуватися, але російські дрони наздогнали жінку та її двох дітей.

Вижив лише батько! Під час обстрілу Глухова, що на Сумщині, загинула мама та двоє синів, їх фото показали у Мережі. Родина переїхала до Глухова з “нуля”, щоб врятуватися, але російські дрони наздогнали жінку та її двох дітей. Усі деталі кривавого російського обстрілу – в ексклюзиві TSN.UA.

Вижив лише батько

У Мережі показали фото мами та її дітей, які загинули внаслідок обстрілу Глухова на Сумщині. Тетяну, Микиту та Василя вбила ворожа російський дрон. З усієї сім'ї вижив лише батько. Родина переїхала з Есманської громади, щоб в Глухові знайти безпечніше місце. Але у долі, на жаль, був інший план. 18 листопада їхні життя відібрав російський обстріл. Старшому сину був 21 рік, а молодшому за декілька днів мало виповнитись 8 років. Тетяні був 41 рік. Цинізм та кровожерливість – саме те, що закладено у генетичному коді росіян.

Удар по Глухову

Російські війська продовжують терор українських регіонів та їхнього населення. Нагадаю, що близько 9 години вечора 18 листопада на Сумщині оголосили повітряну тривогу. Тоді у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. А вже за дві години у Глухові прогримів вибух. Відповідне відео поширили місцеві телеграм-канали.

Опів на першу годину ночі телеграм-канал "Глухів Інфо" написав про перших жертв. Йшлося про одного загиблого внаслідок влучання у багатоповерхівку. А вже за годину з’явилося повідомлення про те, що з-під завалів дістали тіла матері і дитини. Перші миті після удару російським "шахедом" по багатоповерхівці оприлюднив місцевий паблік "Глухів.City".

Згодом наслідки ворожого удару оприлюднили і рятувальники. Вони намагалися витягнути людей, які опинилися під завалами цілого під’їзда.

Приліт по гуртожитку

Вранці 19 листопада у Сумській обласній військовій адміністрації уточнили, що російські військові атакували двома безпілотниками один із гуртожитків у Глухові.

Реакція президента

На цинічний удар по гуртожитку відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що це черговий терор.

Президент додав, що кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна. Він хоче, щоб війна тривала. А розмови про мир йому не цікаві. Володимир Зеленський зазначив, що Україна має змусити Росію до справедливого миру силою. За годину після повідомлення президента, у Офісі генерального прокурора уточнили, що кількість загиблих збільшилася до 8 осіб. З-під завалів дістали тіла ще двох людей.

Однак, пізніше у МВС України повідомили, що кількість жертв зросла до 12 людей. Поранено 11 людей, з них діти віком 13 та 14 років.

Російська ракета вбила родину

Нагадаємо, нещодавно у Кривому Розі російська ракета також вбила цілу родину. Кадри попрощання з Оленою Кулик та трьома її дітками неможливо дивитися без сліз. Їй було 32, старшому сину - 10, Демиду - два, а донечці Уляні – лише два місяці. Живим із сімʼї залишився лише батько Максим.

На таке здатні лише росіяни. Зранку 11 листопада вони прицільно вгатили балістикою по житловій п'ятиповерхівці.

Балістичною ракетою по Кривому Рогу з окупованого Криму - росіяни вдарили по місту після десятої ранку. Чимало жителів саме були вдома. Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Путінська армія влучила ракетою в багатоквартирний будинок, внаслідок чого 33-річний місцевий мешканець Максим Кулик за лічені хвилини втратив всю свою родину – 32-річну дружину Олену та трьох своїх діточок. Найменшій дівчинці було два місяці, в момент влучання мати саме годувала немовля. Батько дітей вижив завдяки тому, що відволікся, вийшовши на кухню щось принести та через руйнацію перекриття провалився до сусідів, які мешкали на нижчому поверсі. ТСН.ua розшукав друга цієї родини, криворізького фотографа Олександра Дігтяра. Ледве стримуючи сльози, Олександр розповів, що з Максимом не зміг поспілкуватись, він просто не може розмовляти. Як кажуть в народі, у нього штора на очах.

Про родину Куликів Олександр каже, що це була позитивна та життєрадісна сім’я.

Олександр додав, що про влучання ракети в будинок дізнався із соцмереж. Брат Максима сказав, що новини погані. Олександр приїхав на місце і побачив все це. Для Максима і дружини діти були сенсом життя, квітами. В планах у них була і четверта дитина. Зараз він втратив все.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РОСІЙСЬКИЙ ДРОН НАЗДОГНАВ УСЮ РОДИНУ: вижив лише батько! Страшна трагедія у Глухові!

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