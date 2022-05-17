"Страшно, але не для наших рятувальників": в ДСНС показали, як розбирають зруйновані окупантами в Харкові багатоповерхівки

"Страшно, але не для наших рятувальників": в ДСНС показали, як розбирають зруйновані окупантами в Харкові багатоповерхівки

В Харкові рятувальники-верхолази проводять роботи на зруйнованих російськими окупантами багатоповерхівках. Зараз спеціалісти розчищають дома в Індустріальному районі міста.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, надзвичайники працюють на висоті 40 метрів, стоячи на нестабільних, напівзруйнованих плитах криши багатоповерхівки.

Фото: ДСНС України

“Висота близько 40 метрів та нестабільні плити. Страшно? Звісно, але не для наших рятувальників. Задача — розрізати небезпечні залишки бетонних конструкцій, ліквідувавши загрозу обрушення на людей. Впоралися”, — наголосили в ДСНС України.

Нагадаємо, що у Міноборони розповіли, чи має РФ перевагу в небі.

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