"Страшно, але не для наших рятувальників": в ДСНС показали, як розбирають зруйновані окупантами в Харкові багатоповерхівки

В Харкові рятувальники-верхолази проводять роботи на зруйнованих російськими окупантами багатоповерхівках. Зараз спеціалісти розчищають дома в Індустріальному районі міста.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, надзвичайники працюють на висоті 40 метрів, стоячи на нестабільних, напівзруйнованих плитах криши багатоповерхівки.
“Висота близько 40 метрів та нестабільні плити. Страшно? Звісно, але не для наших рятувальників. Задача — розрізати небезпечні залишки бетонних конструкцій, ліквідувавши загрозу обрушення на людей. Впоралися”, — наголосили в ДСНС України.
Нагадаємо, що у Міноборони розповіли, чи має РФ перевагу в небі.
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