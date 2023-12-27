Страта полонених воїнів ЗСУ біля Роботиного: окупанти стріляли у людей на колінах (відео)

На кадрах чітко видно, як потрапляють кулі у трьох українських захисників.

У мережі поширили кадри, на яких російські окупанти розстрілюють трьох українських військових, які потрапили до них у полон. Дмитро Лубінець заявив, що трагедія трапилась у грудні 2023 року на Запорізькому напрямку.

Про це він написав у своєму Telegram.

На кадрах чітко видно, як потрапляють кулі у трьох українських захисників.

Також відомо, що відповідальні органи вже розпочали розслідування цього факту за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Розстріл українських полонених поблизу Роботиного (18+)

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“Ворог цинічний, жорстокий та безжальний. Він не дотримується жодних норм міжнародного гуманітарного права. Женевські конвенції для нього — папірці, які нічого не значать”, — зазначив Лубінець.

Він зауважив, що такі страти — це не поодинокий випадок, який сколихнув не лише все українське суспільство, а й міжнародну спільноту.

“Просто “бути стурбованими” в таких випадках — замало і безрезультатно! Світ має всіляко сприяти тому, аби воєнні злочинці на всіх рівнях понесли відповідальність!”, — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу ворогом українських військовополонених під Запоріжжям на початку грудня цього року.