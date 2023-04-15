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Страта полоненого воїна ЗСУ: у Мін'юсті розповіли, яке покарання чекає на катів українця

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Страта полоненого воїна ЗСУ: у Мін'юсті розповіли, яке покарання чекає на катів українця

Фото: ТСН.ua

Подібні злочини не мають терміну давності.

Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць розповіла, що причетних до моторошної страти воїна ЗСУ очікує суд. Також цю справу можуть розглядати у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. 

Про це вона сказала 15 квітня в етері телемарафону. 

Коломієць наголосила, що подібні злочини не мають термінів давності, а тому злочинців точно очікує покарання. 

"Люди, які це вчинили, якщо їх можна так назвати, вони мають і можуть постати перед українським судочинством…Так, дійсно, вони вчинили, відповідно до Римського статуту, воєнний злочин. Тому мають так само подібні кейси, а ми розуміємо, що це вже адміністративна практика, а не просто одиничний жахливий випадок, розглядатися і у Міжнародному кримінальному суді", – каже Коломієць. 

Валерія Коломієць додала, що російські терористи вчиняють воєнні злочини не тільки проти військовополонених ЗСУ, а й цивільних. 

Нагадаємо, напередодні у Мережі росіяни похвалились кадрами моторошної страти воїну ЗСУ. Росіяни ще живому захиснику України відрізали голову. 

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що українська розвідка попередньо встановила учасників та виконавця страти українського військовополоненого. Також у ГУР уже знають місце, де був скоєний страшний злочин російських окупантів. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
620
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