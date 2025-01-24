Страта українських полонених: в ISW вказали на причетність російського командування

Аналітики переконані, що розстріли українських полонених відбуваються із дозволу командування російських військ.
Російські військові командири є співучасниками страт українських військовополонених на фронті або дозволяють своїм підлеглим проводити ці страти.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Російські окупанти нещодавно у Донецькій області стратили щонайменше шістьох неозброєних українських військовополонених. Українські джерела 23 січня опублікували кадри того, як російські солдати розстрілюють беззбройних полонених українських бійців у невизначеному районі.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та Офіс генерального прокурора повідомили про розслідування щодо відео з соціальних мереж про страту загарбниками шістьох полонених українських військових у невизначеному районі Донецької області.
Лубінець зазначив, що на кадрах у цій групі видно сьомого військовополоненого українця, однак на основі кадрів незрозуміло, що сталося з цим бійцем.
"ISW часто повідомляв про те, що російські сили проводять страти українських військовополонених на передовій, і продовжує оцінювати, що російські військові командири є співучасниками або дозволяють своїм підлеглим проводити ці страти", – йдеться у звіті Інституту.
До слова, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін розкритикував ООН та Червоний Хрест за відсутність реакції на розстріл українських військовополонених.
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