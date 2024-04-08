Страта українських військовополонених окупантами в Кринках: ЗМІ встановили командира, який віддав наказ

Злочин скоїли військовослужбовці 328 полку 104 дивізії, яку створили для участі у війні 2023 року.

7 квітня у Мережі з'явилося відео із розстрілом окупантами беззбройних українських військовополонених в Кринках. Найімовірніше, наказ віддати командир ЗС РФ Сергій Іштуганов.

Про це повідомляє проєкт Evocation - база російських пропагандистів та поплічників окупаційного режиму.

За даними Evocation, цей злочин скоїли військовослужбовці 328 полку 104 дивізії за наказом Іштуганова для залякування воїнів ЗСУ.

Зазначається, що безпосередньо 328 полк 104 дивізії бере участь у боях за плацдарм ЗСУ в районі населеного пункту Кринки.

Що відомо про російського злочинця

Відповідно до бази про російських злочинців, Сергій Іштуганов народився 1986 року в Республіці Марій Ел. Після закінчення Військової академії ГШ вс рф Іштуганов був призначений заступником командира 31 десантно-штурмової бригади (ДШБ) у місті Ульяновськ.

У складі 31 десантно-штурмової бригади Сергій Іштуганов брав участь у початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. Саме цей підрозділ був розбитий під час висадки в Гостомелі, а також брав участь у боях у Донецькій області. Пізніше його було розформовано.

Наразі Іштуганов командує 328 полком 104 дивізії ВДВ РФ, яка була відтворена восени 2023 року для участі у війні проти України. З листопада 2023 перебуває на Херсонському напрямку,.

"Військовослужбовці цього підрозділу не раз потрапляли в резонансні скандали. Зокрема, їх звинувачували у вимаганнях, грабежах і вбивствах мирного населення тимчасово окупованої частини Херсонської області. Також наголошується на жорстокості командирів щодо особового складу, зафіксовано факти знущань, тортур і позасудових розправ", - йдеться у повідомленні проєкту.

Нагадаємо, 7 квітня стало відомо про новий воєнний злочин окупаційної армії. На Херсонщині, поблизу села Кринки, окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених.

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