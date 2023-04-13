Страта українського військового: розвідка уже знає, хто і де відтяв голову полоненому

Українська розвідка попередньо встановила учасників та виконавця страти українського військовополоненого. Також у ГУР уже знають місце, де був скоєний страшний злочин російських окупантів.

Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець з посиланням на розвідників в ефірі "Свобода Ранок".

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"За їхніми (української розвідки - ред.) припущеннями, вони приблизно знають, хто це зробив, в якій місцевості і хто безпосередньо в цьому брав участь, в тому числі, хто безпосередньо був виконавцем", – сказав Лубінець.

Коментуючи інформацію, що до страти українського військового можуть бути причетні бійці із ПВК "Вагнер", омбудсмен сказав, що подробиці не може розкривати.

"Це вже деталі, які я публічно не можу розповсюджувати. Але можу сказати, що, на мій погляд, наша розвідка спрацювала максимально ефективно", – підсумував Лубінець.

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