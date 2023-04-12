Страта українського військового: у Зеленського емоційно звернулися до світових "миротворців"

Вчинок окупанта ще раз переконує у кровожерливості Росії, зазначив Подоляк.

Після появи кадрів зі стратою українського військового радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до "миротворців" у світі, які пропонують Україні "обмінювати землі на мир".

Свою заяву радник голови ОП виклав у Мережі.

"Російський військовий під запис із насолодою відрізає… голову українському полоненому. Щоб довести свою тваринну сутність і ще раз переконати світ у кровожерливості Рф…" – зазначається в повідомленні.

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"Можливо, "миротворці", які цинічно пропонують нам "обмінювати землі на мир", нарешті відчують реальний запах "ru-миру"?" – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, ввечері 11 квітня у соцмережах з’явилося відео, на якому російські військові страчують українського захисника: живцем відрізають йому голову. Наразі не відомо, де, коли і щодо кого саме був скоєний цей воєнний злочин. Однак у Міноборони України повідомили, що відео старти ретельно вивчається фахівцями, щоб встановити особу вбитого, а також його вбивць.

Коментуючи факт страти, керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Росія не має бути у складі Радбезу ООН, головувати там і мати право вето.

Президент України Володимир Зеленський запевнив винуватців страти у майбутній відповідальності, наголосивши, що "ми нічого не збираємося забувати і прощати вбивцям". Глава держави також закликав світових лідерів відреагувати на цей воєнний злочин.

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